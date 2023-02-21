Gian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gian 9 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gianluca Muniz Estevam şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gian Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gian, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Gian'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2019 yılında Alverca U19

1 Temmuz 2020 yılında Al-Wahda FC

21 Ağustos 2021 yılında Al-Orooba

30 Haziran 2022 yılında Al-Wahda FC

Gian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gian şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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