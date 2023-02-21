Facundo Kruspzky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Kruspzky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Kruspzky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Kruspzky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Kruspzky 27 Temmuz 2002 tarihinde Avellaneda şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arjantin,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Daniel Kruspzky şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Kruspzky Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Kruspzky, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Kruspzky'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Facundo Kruspzky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Kruspzky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Facundo Kruspzky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Kruspzky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Arsenal FC II

1 Ocak 2022 yılında Arsenal Sarandí

8 Ocak 2023 yılında Al-Wahda FC

Facundo Kruspzky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Kruspzky şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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