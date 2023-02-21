Allan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Allan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Allan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Allan 8 Ocak 1991 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Allan Marques Loureiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Allan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Allan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına 25 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Allan'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Allan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/allanmarques91/

Allan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Allan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 60.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Allan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Allan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2008 yılında Vasco U20

31 Aralık 2010 yılında Madureira-RJ

1 Şubat 2011 yılında Maldonado

2 Şubat 2011 yılında Vasco da Gama

30 Haziran 2012 yılında Maldonado

15 Temmuz 2012 yılında Granada

16 Temmuz 2012 yılında Udinese

30 Haziran 2014 yılında Granada

1 Temmuz 2014 yılında Udinese

21 Temmuz 2015 yılında Napoli

5 Eylül 2020 yılında Everton

25 Eylül 2022 yılında Al-Wahda FC

Allan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Allan şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Allan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya takımında 15 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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