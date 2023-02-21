Mahmoud Al Hammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Al Hammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Al Hammadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Al Hammadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Al Hammadi 28 Ekim 1987 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mahmoud Khamis Saeed Khamis Saeed Al Hammadi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Al Hammadi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mahmoud Al Hammadi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Al Hammadi'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Al Hammadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Al Hammadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Al Hammadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Al Hammadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Al-Nasr SC

14 Ağustos 2021 yılında Al-Wahda FC

30 Haziran 2022 yılında Al-Nasr SC

8 Temmuz 2022 yılında Al-Wahda FC

Mahmoud Al Hammadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Al Hammadi şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mahmoud Al Hammadi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 1 gol atmıştır.

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