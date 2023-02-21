Matheus Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matheus Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matheus Pereira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matheus Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matheus Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Pereira 5 Mayıs 1996 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Matheus Fellipe Costa Pereira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Pereira Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matheus Pereira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matheus Pereira'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matheus Pereira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matheuspereira/

http://www.facebook.com/OficialMatheusPereira/

Matheus Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheus Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matheus Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2011 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2013 yılında Sporting U19

1 Ocak 2015 yılında Sporting B

1 Ekim 2015 yılında Sporting CP

26 Temmuz 2017 yılında Chaves

30 Haziran 2018 yılında Sporting CP

31 Ağustos 2018 yılında Nürnberg

30 Haziran 2019 yılında Sporting CP

8 Ağustos 2019 yılında West Brom

31 Temmuz 2020 yılında Sporting CP

17 Ağustos 2020 yılında West Brom

6 Ağustos 2021 yılında Al-Hilal SFC

22 Ocak 2023 yılında Al-Wahda FC

30 Haziran 2023 yılında Al-Hilal SFC

Matheus Pereira kimdir

Matheus Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Pereira şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CF Trafaria (2007-2009), Sporting CP (2009-2015)

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Matheus Pereira nereli

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