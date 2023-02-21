Lucas Pimenta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Pimenta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Pimenta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Pimenta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Pimenta 17 Temmuz 2000 tarihinde Niteroi şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Pimenta Peres Lopes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Pimenta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vergette Sports yapmaktadır. Lucas Pimenta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Lucas Pimenta'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Pimenta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lpimenta3/

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Lucas Pimenta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Pimenta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Lucas Pimenta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Pimenta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Al-Wahda FC

Lucas Pimenta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Pimenta şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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