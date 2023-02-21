Abdullah Al Karbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Karbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Karbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Karbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Karbi 26 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Karbi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Triple Keys yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Karbi'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Karbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Karbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Al Karbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Karbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wahda FC

Abdullah Al Karbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Karbi şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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