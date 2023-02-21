Manei Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manei Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manei Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manei Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manei Mohamed 19 Haziran 1989 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Manei Mohamed Ali Abdulla Ebrahim Shahin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manei Mohamed Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manei Mohamed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına 10 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Manei Mohamed'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Manei Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manei Mohamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manei Mohamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manei Mohamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Shabab

1 Temmuz 2017 yılında Shabab Al-Ahli

10 Ağustos 2020 yılında Al-Wahda FC

Manei Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manei Mohamed şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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