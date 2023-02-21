Waleed Hussain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waleed Hussain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Waleed Hussain kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Waleed Hussain ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Waleed Hussain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waleed Hussain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Waleed Hussain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waleed Hussain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Waleed Hussain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Waleed Hussain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Waleed Hussain 15 Mayıs 1992 tarihinde doğmuştur. 1,61 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Waleed Hussain Hassan Abdulla şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Waleed Hussain Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Waleed Hussain, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Waleed Hussain'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Waleed Hussain Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Waleed Hussain isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Waleed Hussain Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Waleed Hussain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Al-Ahli (UAE)

1 Ocak 2016 yılında Fujairah SC

30 Haziran 2016 yılında Al-Ahli (UAE)

1 Temmuz 2017 yılında Shabab Al-Ahli

4 Ekim 2021 yılında Emirates Club

30 Haziran 2022 yılında Shabab Al-Ahli

21 Eylül 2022 yılında Al-Wahda FC

Waleed Hussain kimdir

Waleed Hussain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Waleed Hussain şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Waleed Hussain Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Birleşik Arap Emirlikleri U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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Waleed Hussain nereli

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