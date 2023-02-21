Sebastian Tagliabue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Tagliabue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Tagliabue kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Tagliabue ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Tagliabue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Tagliabue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Tagliabue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Tagliabue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Tagliabue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Tagliabue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Tagliabue 22 Şubat 1985 tarihinde Olivos şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Lucas Tagliabúe şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Tagliabue Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini COMUNIGOAL yapmaktadır. Sebastian Tagliabue, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Tagliabue'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Tagliabue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Tagliabue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sebastian Tagliabue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Tagliabue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Colegiales

1 Temmuz 2008 yılında CD Everton

1 Ocak 2009 yılında La Serena

1 Ocak 2010 yılında Once Caldas

1 Temmuz 2010 yılında Ettifaq FC

1 Temmuz 2012 yılında Al-Shabab

1 Temmuz 2013 yılında Al-Wahda FC

1 Temmuz 2020 yılında Al-Nasr SC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Wahda FC

Sebastian Tagliabue kimdir

Sebastian Tagliabue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Tagliabue şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Sebastian Tagliabue Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 15 numaralı formasıyla 12 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 5 gol atmıştır.

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Sebastian Tagliabue nereli

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