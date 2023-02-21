Majed Abdulla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Majed Abdulla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Majed Abdulla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Majed Abdulla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Majed Abdulla 22 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Majed Abdulla Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Majed Abdulla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına - tarihinde katılmıştır. Majed Abdulla'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Majed Abdulla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Majed Abdulla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Majed Abdulla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Majed Abdulla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC Baniyas

30 Haziran 2021 yılında Al-Wahda FC

Majed Abdulla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Majed Abdulla şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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