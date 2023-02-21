Manea Aydh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manea Aydh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manea Aydh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manea Aydh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manea Aydh 16 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Manea Aydh Al Ruwais şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manea Aydh Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Manea Aydh'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Manea Aydh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manea Aydh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manea Aydh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manea Aydh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Wahda FC

Manea Aydh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manea Aydh şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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