Nahyan Adel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahyan Adel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahyan Adel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahyan Adel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahyan Adel 15 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Nahyan Adel Khamis Ahmed Al Suwaidi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahyan Adel Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına - tarihinde katılmıştır. Nahyan Adel'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nahyan Adel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nahyan Adel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nahyan Adel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahyan Adel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahyan Adel şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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