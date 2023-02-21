Ahmed Rashid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Rashid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Rashid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Rashid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Rashid 19 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Rashid Sultan Al Khabail Al Mehrzi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Rashid Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Rashid, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Ahmed Rashid'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Rashid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Rashid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Rashid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Rashid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Al-Wahda FC

Ahmed Rashid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Rashid şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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