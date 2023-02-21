Mohamed Mesarri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Mesarri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Mesarri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Mesarri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Mesarri 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Mesarri Fairouz Saeed Al Dhaheri şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Mesarri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mohamed Mesarri'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Mesarri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Mesarri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohamed Mesarri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Mesarri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wahda FC

1 Temmuz 2021 yılında Al-Dhafra FC

1 Eylül 2022 yılında FC Baniyas

Mohamed Mesarri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Mesarri şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Al-Wahda

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.