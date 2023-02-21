Mohamed Al Shamsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Al Shamsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Al Shamsi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Al Shamsi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Al Shamsi 4 Ocak 1997 tarihinde Sharjah şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Hasan Khalifa Mohamed Al Shamsi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Al Shamsi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Mohamed Al Shamsi'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Al Shamsi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Al Shamsi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Al Shamsi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Al Shamsi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Al-Wahda FC

Mohamed Al Shamsi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Al Shamsi şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Al Shamsi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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