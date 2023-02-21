Adel Hamdan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adel Hamdan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adel Hamdan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adel Hamdan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adel Hamdan 17 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adel Hamdan Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına - tarihinde katılmıştır. Adel Hamdan'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adel Hamdan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adel Hamdan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adel Hamdan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adel Hamdan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adel Hamdan şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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