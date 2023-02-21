Ruben Amaral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Amaral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Amaral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Amaral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Amaral 19 Ekim 2001 tarihinde Vila Nova de Gaia şehrinde doğmuştur. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rúben Filipe Canedo Amaral şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Amaral Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BS Football Business yapmaktadır. Ruben Amaral, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Ruben Amaral'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Ruben Amaral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Amaral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruben Amaral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Amaral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2016 yılında Padroense A17

1 Temmuz 2017 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2018 yılında FC Porto U19

1 Eylül 2020 yılında Al-Wahda FC

Ruben Amaral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Amaral şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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