Ahmed Salman Abdulla Salman Al Akberi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Salman Abdulla Salman Al Akberi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Salman Abdulla Salman Al Akberi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Salman Abdulla Salman Al Akberi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Salman Abdulla Salman Al Akberi 15 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Salman Abdulla Salman Al Akberi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmed Salman Abdulla Salman Al Akberi'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Salman Abdulla Salman Al Akberi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Salman Abdulla Salman Al Akberi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Salman Abdulla Salman Al Akberi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Salman Abdulla Salman Al Akberi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Salman Abdulla Salman Al Akberi şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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