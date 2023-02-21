Adrien Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrien Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrien Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrien Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrien Silva 15 Mart 1989 tarihinde Angoulême şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Portekiz,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Adrien Sebastian Perruchet Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrien Silva Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MadeinFootball yapmaktadır. Adrien Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Adrien Silva'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrien Silva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/adrien_silva23

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http://www.instagram.com/adriensilva23/

http://www.facebook.com/AdrienSilvaOficial/

Adrien Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrien Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adrien Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrien Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Sporting Alt.

1 Temmuz 2002 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2004 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2006 yılında Sporting U19

1 Ocak 2008 yılında Sporting CP

1 Temmuz 2010 yılında Maccabi Haifa

31 Aralık 2010 yılında Sporting CP

1 Ocak 2011 yılında Coimbra

30 Haziran 2012 yılında Sporting CP

31 Ağustos 2017 yılında Leicester

31 Ocak 2019 yılında Monaco

30 Haziran 2020 yılında Leicester

3 Ekim 2020 yılında Sampdoria

4 Ocak 2022 yılında Al-Wahda FC

Adrien Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrien Silva şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adrien Silva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Girondins de Bordeaux, Sporting CP

Portekiz takımında 23 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U21 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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