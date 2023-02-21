Fares Juma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fares Juma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fares Juma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fares Juma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fares Juma 30 Aralık 1988 tarihinde Al-Ain şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Fares Juma Hasan Al Saadi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fares Juma Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fares Juma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına 12 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Fares Juma'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fares Juma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fares Juma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fares Juma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fares Juma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Al-Ain FC

1 Temmuz 2015 yılında Al-Jazira

12 Ocak 2020 yılında Al-Wahda FC

Fares Juma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fares Juma şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Fares Juma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.