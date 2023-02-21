Tahnoon Alzaabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tahnoon Alzaabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tahnoon Alzaabi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tahnoon Alzaabi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tahnoon Alzaabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tahnoon Alzaabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tahnoon Alzaabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tahnoon Alzaabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tahnoon Alzaabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tahnoon Alzaabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tahnoon Alzaabi 10 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tahnoon Alzaabi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Triple Keys yapmaktadır. Tahnoon Alzaabi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Tahnoon Alzaabi'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Tahnoon Alzaabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tahnoon Alzaabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Tahnoon Alzaabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tahnoon Alzaabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Al-Wahda FC

Tahnoon Alzaabi kimdir

Tahnoon Alzaabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tahnoon Alzaabi şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Tahnoon Alzaabi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 99 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Tahnoon Alzaabi nereli

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