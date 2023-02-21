Hazaa Ammar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hazaa Ammar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hazaa Ammar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hazaa Ammar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hazaa Ammar 26 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hazaa Ammar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Triple Keys yapmaktadır. Hazaa Ammar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına - tarihinde katılmıştır. Hazaa Ammar'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hazaa Ammar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hazaa Ammar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hazaa Ammar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hazaa Ammar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hazaa Ammar şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.