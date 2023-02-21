Joao Pedro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Pedro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Pedro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Pedro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Pedro 22 Nisan 1993 tarihinde Fortaleza şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Pedro Pereira dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Pedro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kiraht Sports yapmaktadır. Joao Pedro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına 3 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joao Pedro'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joao Pedro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Pedro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joao Pedro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Pedro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Nacional U19

1 Ocak 2013 yılında Palmeiras U20

1 Temmuz 2013 yılında Santa Clara

1 Eylül 2014 yılında Trofense

1 Temmuz 2015 yılında Fortaleza

31 Ocak 2016 yılında R. Majadahonda

1 Temmuz 2016 yılında Alcobendas

1 Ağustos 2017 yılında Al-Fateh

7 Temmuz 2019 yılında Al-Dhafra FC

5 Ağustos 2020 yılında FC Baniyas

30 Haziran 2021 yılında Al-Dhafra FC

3 Temmuz 2021 yılında Al-Wahda FC

Joao Pedro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Pedro şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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