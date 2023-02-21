Fahad Khamis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Khamis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahad Khamis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahad Khamis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahad Khamis 22 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahad Khamis Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına - tarihinde katılmıştır. Fahad Khamis'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fahad Khamis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahad Khamis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fahad Khamis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahad Khamis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahad Khamis şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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