Alaeddine Zouhir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alaeddine Zouhir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alaeddine Zouhir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alaeddine Zouhir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alaeddine Zouhir 7 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da علاء الدين زهير şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alaeddine Zouhir Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Alaeddine Zouhir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına 24 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Alaeddine Zouhir'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Alaeddine Zouhir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alaeddine Zouhir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alaeddine Zouhir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alaeddine Zouhir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2020 yılında Al-Wahda FC

Alaeddine Zouhir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alaeddine Zouhir şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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