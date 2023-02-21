Sultan Bilal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sultan Bilal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sultan Bilal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sultan Bilal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sultan Bilal 16 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sultan Bilal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına - tarihinde katılmıştır. Sultan Bilal'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sultan Bilal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sultan Bilal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sultan Bilal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sultan Bilal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sultan Bilal şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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