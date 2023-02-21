İsmaeil Matar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmaeil Matar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmaeil Matar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmaeil Matar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmaeil Matar 7 Nisan 1983 tarihinde Abu Dhabi şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ismaeil Matar Ibrahim Khamis Al Mekhaini Al Junaibi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmaeil Matar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmaeil Matar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına 1 Aralık 2001 tarihinde katılmıştır. İsmaeil Matar'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsmaeil Matar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ismaeilmatar10/

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İsmaeil Matar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmaeil Matar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

İsmaeil Matar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmaeil Matar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2001 yılında Al-Wahda FC

6 Mayıs 2009 yılında Al-Sadd SC

30 Haziran 2009 yılında Al-Wahda FC

İsmaeil Matar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmaeil Matar şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İsmaeil Matar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Wahda (1997-2001)

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 124 maçta 34 gol atmıştır.

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