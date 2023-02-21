Suhail Salem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suhail Salem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suhail Salem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Suhail Salem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Suhail Salem 19 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Suhail Salem Yeslam Ahmed Al Mansoori şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Suhail Salem Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Suhail Salem'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Suhail Salem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Suhail Salem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Suhail Salem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Suhail Salem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2018 yılında Sharjah FC

30 Haziran 2018 yılında Al-Wahda FC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Dhafra FC

1 Ekim 2022 yılında Al-Wahda FC

Suhail Salem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Suhail Salem şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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