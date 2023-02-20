Abdullah Al Araf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Araf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Araf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Araf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Araf 3 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالله آل عراف şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Araf Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Al Araf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Araf'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Araf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Araf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Al Araf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Araf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Wehda FC

10 Eylül 2018 yılında Taawon

30 Haziran 2019 yılında Al-Wehda FC

Abdullah Al Araf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Araf şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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