Abdullah Al Hamdan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Hamdan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Hamdan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Hamdan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Hamdan 12 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالله الحمدان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Hamdan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Al Hamdan, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 7 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Hamdan'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Hamdan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Hamdan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abdullah Al Hamdan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Hamdan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2018 yılında Sporting Juv. A

30 Haziran 2018 yılında Al-Shabab U23

1 Temmuz 2019 yılında Al-Shabab

7 Şubat 2021 yılında Al-Hilal SFC

Abdullah Al Hamdan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Hamdan şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Abdullah Al Hamdan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 20 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

Suudi Arabistan U23 takımında 9 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 2 gol atmıştır.

Suudi Arabistan Olimpiyat takımında 9 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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