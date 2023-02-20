Mohammed Al Khaibari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Khaibari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Khaibari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Khaibari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Khaibari 18 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da محمد الخيبري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Khaibari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Al Khaibari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Khaibari'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Khaibari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Khaibari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Al Khaibari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Khaibari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Hilal U23

1 Temmuz 2022 yılında Al-Hilal SFC

Mohammed Al Khaibari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Khaibari şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

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