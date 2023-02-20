Moussa Marega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Marega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moussa Marega kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moussa Marega ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Moussa Marega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Marega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moussa Marega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Marega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moussa Marega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moussa Marega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moussa Marega 14 Nisan 1991 tarihinde Les Ulis şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mali,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moussa Marega Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TEAM MANAGEMENT yapmaktadır. Moussa Marega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Moussa Marega'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Moussa Marega Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/marega91

http://www.instagram.com/marega11/

http://www.facebook.com/marega.ahgaa

Moussa Marega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moussa Marega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Moussa Marega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moussa Marega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Poiré-sur-Vie

1 Temmuz 2013 yılında Amiens SC

1 Temmuz 2014 yılında Esperance

1 Şubat 2015 yılında Marítimo

25 Ocak 2016 yılında FC Porto

25 Temmuz 2016 yılında Vit. Guimarães

30 Haziran 2017 yılında FC Porto

2 Temmuz 2021 yılında Al-Hilal SFC

Moussa Marega kimdir

Moussa Marega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moussa Marega şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Évry FC

Moussa Marega Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mali takımında 9 numaralı formasıyla 25 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 3 gol atmıştır.

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Moussa Marega nereli

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