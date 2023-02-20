Abdullah Al Mayouf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Mayouf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Mayouf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Mayouf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Mayouf 23 Ocak 1987 tarihinde Riyadh şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Abdullah Ibrahim Abdullah Al-Mayouf/ عبدالله المعيوف şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Mayouf Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Al Mayouf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 12 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Mayouf'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Mayouf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Mayouf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdullah Al Mayouf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Mayouf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Al-Ahli SFC

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

11 Ekim 2015 yılında Al-Ahli SFC

12 Temmuz 2016 yılında Al-Hilal SFC

Abdullah Al Mayouf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Mayouf şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Abdullah Al Mayouf Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Hilal SFC (2002-2005)

Suudi Arabistan takımında 1 numaralı formasıyla 9 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.