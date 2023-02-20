Mohammed Al Qahtani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Qahtani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Qahtani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Qahtani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Qahtani 23 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da محمد القحطاني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Qahtani Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Al Qahtani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Qahtani'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Qahtani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Qahtani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Al Qahtani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Qahtani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Hilal SFC

Mohammed Al Qahtani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Qahtani şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 56 numaralı formayı giymektedir.

Mohammed Al Qahtani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 23 numaralı formasıyla 1 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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