Ahmed Al Jubaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Al Jubaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Al Jubaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Al Jubaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Al Jubaya 26 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da أحمد آل جبيع‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Al Jubaya Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Al Jubaya'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Al Jubaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Al Jubaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Al Jubaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Al Jubaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Hilal SFC

Ahmed Al Jubaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Al Jubaya şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

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