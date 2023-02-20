Mohammed Al Owais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Owais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammed Al Owais kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohammed Al Owais ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohammed Al Owais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Owais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammed Al Owais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Owais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Owais adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Owais Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Owais 10 Ekim 1991 tarihinde Al-Hasaa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da محمد العويس şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Owais Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Al Owais, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Owais'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Owais Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alowais_33/

Mohammed Al Owais Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Owais isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mohammed Al Owais Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Owais futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Shabab

26 Temmuz 2017 yılında Al-Ahli SFC

31 Ocak 2022 yılında Al-Hilal SFC

Mohammed Al Owais kimdir

Mohammed Al Owais Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Owais şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Mohammed Al Owais Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Suudi Arabistan takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 0 gol atmıştır.

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Mohammed Al Owais nereli

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