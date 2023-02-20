Gustavo Cuellar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Cuellar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gustavo Cuellar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gustavo Cuellar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gustavo Cuellar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Cuellar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gustavo Cuellar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Cuellar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Cuellar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Cuellar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Cuellar 14 Ekim 1992 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Leonardo Cuéllar Gallego şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Cuellar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Gustavo Cuellar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 30 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Gustavo Cuellar'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Cuellar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gustavocuellaroficial/

Gustavo Cuellar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Cuellar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gustavo Cuellar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Cuellar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2014 yılında Junior FC

31 Aralık 2015 yılında Deportivo Cali

28 Ocak 2016 yılında Flamengo

30 Ağustos 2019 yılında Al-Hilal SFC

Gustavo Cuellar kimdir

Gustavo Cuellar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Cuellar şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Deportivo Cali (-6/2009)

Gustavo Cuellar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya takımında 8 numaralı formasıyla 9 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 1 gol atmıştır.

Kolombiya U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Gustavo Cuellar nereli

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