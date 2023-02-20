Mohammed Al Burayk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Burayk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Burayk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Burayk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Burayk 15 Eylül 1992 tarihinde Makkah şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da محمد البريك şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Burayk Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Al Burayk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Burayk'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Burayk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m.albrak2/

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Mohammed Al Burayk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Burayk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mohammed Al Burayk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Burayk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Al-Hilal SFC

15 Temmuz 2014 yılında Al-Raed

30 Haziran 2015 yılında Al-Hilal SFC

Mohammed Al Burayk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Burayk şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Mohammed Al Burayk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 6 numaralı formasıyla 28 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 1 gol atmıştır.

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