Odion İghalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Odion İghalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Odion İghalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Odion İghalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Odion İghalo 16 Haziran 1989 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Nijerya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Odion Jude Ighalo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Odion İghalo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Odion İghalo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Odion İghalo'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Odion İghalo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ighalojude

http://instagram.com/ighalojude/

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Odion İghalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Odion İghalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Odion İghalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Odion İghalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2007 yılında Lyn FK

1 Ağustos 2008 yılında Udinese

1 Ağustos 2009 yılında Granada

1 Haziran 2010 yılında Udinese

1 Temmuz 2010 yılında Cesena

1 Aralık 2010 yılında Udinese

1 Ocak 2011 yılında Granada

1 Haziran 2013 yılında Udinese

27 Ağustos 2013 yılında Granada

30 Haziran 2014 yılında Udinese

29 Temmuz 2014 yılında Watford

23 Ekim 2014 yılında Udinese

24 Ekim 2014 yılında Watford

31 Ocak 2017 yılında CC Yatai

14 Şubat 2019 yılında SH Shenhua

31 Ocak 2020 yılında Man. United

31 Ocak 2021 yılında SH Shenhua

4 Şubat 2021 yılında Al-Shabab

29 Ocak 2022 yılında Al-Hilal SFC

Odion İghalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Odion İghalo şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Odion İghalo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Prime (-2006)

Nijerya takımında 9 numaralı formasıyla 25 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 37 maçta 16 gol atmıştır.

Nijerya U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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