Abdulelah Al Malki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulelah Al Malki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulelah Al Malki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulelah Al Malki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulelah Al Malki 11 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالإله المالكي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulelah Al Malki Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulelah Al Malki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 22 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulelah Al Malki'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Abdulelah Al Malki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulelah Al Malki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abdulelah Al Malki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulelah Al Malki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Wehda FC

2 Temmuz 2019 yılında Al-Ittihad Club

22 Ocak 2022 yılında Al-Hilal SFC

Abdulelah Al Malki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulelah Al Malki şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Abdulelah Al Malki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Wahda Mekka (-2015)

Suudi Arabistan takımında 8 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 0 gol atmıştır.

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