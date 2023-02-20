Michael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael 12 Mart 1996 tarihinde Poxoréu şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Michael Richard Delgado de Oliveira şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dut's Mkt yapmaktadır. Michael, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Michael'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Michael Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/michael19/

Michael Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Michael Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Nisan 2017 yılında Goiás EC

20 Ocak 2020 yılında Flamengo

27 Ocak 2022 yılında Al-Hilal SFC

Michael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Diamante Verde.

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.