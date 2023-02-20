Mohammed Jahfali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Jahfali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Jahfali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Jahfali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Jahfali 24 Ekim 1990 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da محمد جحفلي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Jahfali Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Jahfali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Mohammed Jahfali'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Jahfali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Jahfali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Jahfali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Jahfali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Al-Hilal SFC

Mohammed Jahfali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Jahfali şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Mohammed Jahfali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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