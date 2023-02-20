Hamad Al Yami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Al Yami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hamad Al Yami kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hamad Al Yami ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Hamad Al Yami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Al Yami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hamad Al Yami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Al Yami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamad Al Yami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamad Al Yami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamad Al Yami 17 Mayıs 1999 tarihinde Al Khobar şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da حمد تركي اليامي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamad Al Yami Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamad Al Yami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hamad Al Yami'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hamad Al Yami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamad Al Yami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Hamad Al Yami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamad Al Yami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Al-Qadsiah U23

1 Temmuz 2018 yılında Al-Qadsiah FC

1 Temmuz 2021 yılında Al-Hilal SFC

Hamad Al Yami kimdir

Hamad Al Yami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamad Al Yami şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Al Qadisiyah FC (-2018)

Hamad Al Yami Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Suudi Arabistan U23 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Suudi Arabistan Olimpiyat takımında 3 numaralı formasıyla 25 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hamad Al Yami nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Saad Yaslam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Yaslam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saad Yaslam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Yaslam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonas Fjeldberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Fjeldberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonas Fjeldberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Fjeldberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sulaiman Hazazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sulaiman Hazazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sulaiman Hazazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sulaiman Hazazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Solomon Asante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Asante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Solomon Asante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Asante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!