Hamad Al Yami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Al Yami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamad Al Yami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamad Al Yami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamad Al Yami 17 Mayıs 1999 tarihinde Al Khobar şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da حمد تركي اليامي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamad Al Yami Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamad Al Yami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hamad Al Yami'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hamad Al Yami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamad Al Yami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamad Al Yami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamad Al Yami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Al-Qadsiah U23

1 Temmuz 2018 yılında Al-Qadsiah FC

1 Temmuz 2021 yılında Al-Hilal SFC

Hamad Al Yami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamad Al Yami şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hamad Al Yami Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al Qadisiyah FC (-2018)

Suudi Arabistan U23 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Suudi Arabistan Olimpiyat takımında 3 numaralı formasıyla 25 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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