Muteb Al Mufarrij kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muteb Al Mufarrij Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Muteb Al Mufarrij kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Muteb Al Mufarrij ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Muteb Al Mufarrij kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muteb Al Mufarrij Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Muteb Al Mufarrij kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muteb Al Mufarrij Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muteb Al Mufarrij adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muteb Al Mufarrij Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muteb Al Mufarrij 19 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da متعب المفرج şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muteb Al Mufarrij Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muteb Al Mufarrij, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 2 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Muteb Al Mufarrij'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Muteb Al Mufarrij Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muteb Al Mufarrij isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Muteb Al Mufarrij Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muteb Al Mufarrij futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2018 yılında Taawon

30 Haziran 2019 yılında Al-Hilal U23

2 Temmuz 2019 yılında Al-Hilal SFC

31 Ağustos 2019 yılında Al-Shabab

30 Haziran 2020 yılında Al-Hilal SFC

Muteb Al Mufarrij kimdir

Muteb Al Mufarrij Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muteb Al Mufarrij şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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Muteb Al Mufarrij nereli

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