Hyun Soo Jang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyun Soo Jang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hyun Soo Jang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hyun Soo Jang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hyun Soo Jang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyun Soo Jang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hyun Soo Jang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyun Soo Jang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyun Soo Jang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyun Soo Jang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyun Soo Jang 28 Eylül 1991 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 장현수 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyun Soo Jang Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IZ yapmaktadır. Hyun Soo Jang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 12 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Hyun Soo Jang'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hyun Soo Jang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hyun Soo Jang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hyun Soo Jang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hyun Soo Jang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Kyunghee HS

1 Ocak 2010 yılında Yonsei Univ.

1 Ocak 2012 yılında FC Tokyo

5 Ocak 2014 yılında GZ R&F

12 Temmuz 2017 yılında FC Tokyo

12 Temmuz 2019 yılında Al-Hilal SFC

Hyun Soo Jang kimdir

Hyun Soo Jang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyun Soo Jang şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seoul Namsung Elementary School (서울남성초등학교, -2003),
Kyunghee Middle School (경희중학교, 2004-2006),
Kyunghee High School (경희고등학교, 2007-2009),
Yonsei University (연세대학교, 2010-2011)

Hyun Soo Jang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 20 numaralı formasıyla 18 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 59 maçta 3 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 6 numaralı formasıyla 7 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 20 numaralı formasıyla 29 Mart 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 6 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Hyun Soo Jang nereli

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