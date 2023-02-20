Ali Al Boleahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Boleahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Al Boleahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Al Boleahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Al Boleahi 21 Kasım 1989 tarihinde Diriyah şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da علي آل بليهي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Al Boleahi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Al Boleahi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ali Al Boleahi'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ali Al Boleahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Al Boleahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Al Boleahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Al Boleahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Fateh

1 Temmuz 2017 yılında Al-Hilal SFC

Ali Al Boleahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Al Boleahi şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Ali Al Boleahi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 5 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 0 gol atmıştır.

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