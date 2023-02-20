Mohamed Kanno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Kanno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Kanno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Kanno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Kanno 22 Eylül 1994 tarihinde Khobar şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da محمد كنو şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Kanno Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Yard yapmaktadır. Mohamed Kanno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 4 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Mohamed Kanno'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Kanno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kannoo18/

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Mohamed Kanno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Kanno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mohamed Kanno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Kanno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Ettifaq FC

4 Temmuz 2017 yılında Al-Hilal SFC

Mohamed Kanno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Kanno şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Kanno Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 23 numaralı formasıyla 25 Aralık 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 40 maçta 1 gol atmıştır.

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