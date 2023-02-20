Andre Carrillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Carrillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Carrillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Carrillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Carrillo 14 Haziran 1991 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da André Martín Carrillo Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Carrillo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REDDE yapmaktadır. Andre Carrillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 23 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Andre Carrillo'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andre Carrillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/18andrecarrillo

Andre Carrillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Carrillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andre Carrillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Carrillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Alianza Lima

1 Temmuz 2011 yılında Sporting CP

1 Temmuz 2016 yılında Benfica

24 Ağustos 2017 yılında Watford

30 Haziran 2018 yılında Benfica

20 Temmuz 2018 yılında Al-Hilal SFC

30 Haziran 2019 yılında Benfica

23 Temmuz 2019 yılında Al-Hilal SFC

Andre Carrillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Carrillo şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andre Carrillo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Esther Grande de Bentín (2002-2008)

Peru takımında 18 numaralı formasıyla 13 Temmuz 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 91 maçta 11 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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