Khalifah Al Dawsari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalifah Al Dawsari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalifah Al Dawsari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalifah Al Dawsari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalifah Al Dawsari 2 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalifah Al Dawsari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khalifah Al Dawsari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 8 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Khalifah Al Dawsari'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Khalifah Al Dawsari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalifah Al Dawsari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalifah Al Dawsari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalifah Al Dawsari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2021 yılında Al-Hilal SFC

30 Ocak 2022 yılında Al-Fateh

30 Haziran 2022 yılında Al-Hilal SFC

Khalifah Al Dawsari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalifah Al Dawsari şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Khalifah Al Dawsari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 3 numaralı formasıyla 1 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Suudi Arabistan U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Suudi Arabistan Olimpiyat takımında 16 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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